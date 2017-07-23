Beşiktaş, Negredo'nun kararını bekliyor

İspanyol oyuncu ile görüşmelerini sürdüren başkan Fikret Orman ve transfer komitesi, Negredo'nun istediği yüksek rakamı kendi belirledikleri seviyeye çekmeye çalışıyor. Rakamların Beşiktaş'ın istediği seviyeye inmesi halinde siyah-beyazlıların yeni santraforu Negredo olacak.



Kanat transferinde de önemli isimlerle temas halinde olan transfer komitesinin Lens için Sunderland ile yeniden görüşme yaptığı ve hem kiralık hem de bonservis için şartları sorduğu öğrenildi.



BAŞKAN FİKRET ORMAN KAMPA KATILIYOR

Bu arada başkan Fikret Orman da takımın İspanya kampını takip edecek. Her sezon mutlaka kampa gelen ve takımla birkaç gün geçiren Orman, geleneği bu yıl da sürdürecek ve yarın Marbella'ya gelecek.