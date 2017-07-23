Beşiktaş kafilesi İspanya'da
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon öncesi yapacağı kamp ve hazırlık maçları için İspanya'ya geldi.
Siyah-beyazlılar, İstanbul'dan kalkan uçakla 4 saatlik yolculuğun ardından İspanya'nın Malaga kentine ulaştı. Beşiktaş kafilesi, buradan da kara yoluyla Marbella kentine gelerek kamp yapılacak otele yerleşti.
Beşiktaş, İspanya'daki ilk antrenmanını bu akşam yapacak.
Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan ve daha sonra Çin'de Schalke 04 takımıyla bir hazırlık maçı yapan siyah-beyazlılar, çalışmalarına tam kadro devam edecek. Çin'e götürülmeyen Anderson Talisca ve Gökhan Gönül de İspanya kampında yer aldı. İzinli olmaları nedeniyle İstanbul ve Çin'deki hazırlıklarda bulunmayan Pepe ile Ricardo Quaresma da İspanya'da kadroya dahil olacak.
İSPANYA'DA 3 HAZIRLIK MAÇI
Beşiktaş, İspanya kampında bu ülke temsilcileriyle 3 hazırlık maçı yapacak.
İspanya'daki ilk hazırlık maçını Real Valladolid ile Marbella Stadı'nda 25 Temmuz Salı günü oynayacak siyah-beyazlı ekip, 27 Temmuz Perşembe günü de aynı statta Las Palmas ile mücadele edecek. Beşiktaş, 30 Temmuz Pazar günü Mirador Stadı'nda Real Betis'le bir hazırlık maçı daha yaptıktan sonra Türkiye'ye dönecek.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:01
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Tabanca gibi takım geliyor
Toplam 25
Yorum
adel80 kök söktüren takımın başında peraria vardı 4.olan takımın başında advocat adam gelincede üst üste maç kazanıncada kaybedincede adama güvenim sıfırdı tmm perariada o kadar aman aman biri değildi ama yinede ligi 4.bitirecek kadar kötü futbol oynatmazdı en kötü yine 2. olurdu. abilbao lizbon marsilya normal şartlarda türkiye liginin 3. büyük takımına kafa tutuyorsa o bir kere sorgulanmalı o zaman sezon başı çıkıp yok uefayı alacaz yok şmp. liginde çeyrek final oynayacaz hayalleri kurmayacağız.
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G.Saray’da tek başına!
Toplam 19
Yorum
FUTBOL USA GS'YA SIMSEK OYLE BIR CARPTIKI, 1.5 MILYAR $$ YERLER 500 MILYON TL.GITTI SAMPIYON TAKIM DAGITILDI,30 OYUNCU 100 MILYON EU.ODENDI ELDE VAR 0
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Real’den bile pahalı
Toplam 8
Yorum
bızım ulke paris maas 1500 kıra 1500
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