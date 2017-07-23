Beşiktaş, İspanya'ya gitti
Beşiktaş, yeni sezon hazırlık çalışmaları kapsamında İspanya'ya gitti.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla İspanya'ya giden siyah-beyazlı kafilede Pepe ve Ricardo Quaresma yer almadı. Portekizli futbolcular, kadroya İspanya'da dahil olacak.
İspanya'nın Marbella şehrinde kamp yapacak Beşiktaş, İspanyol ekipleriyle 3 hazırlık maçı oynayacak.
Real Valladolid ile Marbella Stadı'nda 25 Temmuz Salı günü karşılaşacak siyah-beyazlılar, 27 Temmuz Perşembe günü de aynı statta Las Palmas ile mücadele edecek. Beşiktaş, 30 Temmuz Pazar günü Mirador Stadı'nda Real Betis'le oynayacağı hazırlık maçıyla İspanya kampını tamamlayacak ve Türkiye'ye dönecek.
Siyah-beyazlı ekibin, İspanya'daki hazırlık maçlarının tamamı TSİ 21.00'de başlayacak.
Beşiktaş, İspanya dönüşü, Atiker Konyaspor ile 6 Ağustos Pazar günü Samsun'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçına kadar çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:11
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Stoperde yeni atak
Toplam 3
Yorum
metin Trabzon Başkanına dost diyen 2 milyon Eur. eden Olcay'ı 200 bine veren yöneticilerimiz, takımda istenmeyen Yusuf'a para beğendiremediler
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Çare Lucescu
Toplam 8
Yorum
Ahmet O yirmi yıl önce idi aslanım
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''Marcelo işi iyi olmadı''
Toplam 1
Yorum
Emre Ya anlamadığım su bizim insanlar olmuşla ölmüşün arkasından ne meraklı zamanında sosa gomez gitigindede boyleydı agam bi salın BJK yi artık
Beşiktaş, İspanya'ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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