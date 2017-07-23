Beşiktaş genç yıldızı kadrosuna kattı

Yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek olan Orkan, salı günü Beşiktaş'ın İspanya kampına katılacak.



Doğup büyüdüğü Almanya'da Wolfsburg altyapısından yetişen Orkan, daha sonra Greuther Furth forması giydi.



Son 3 sezondur Gaziantepspor'da oynayan 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 21 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.