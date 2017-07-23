 Beşiktaş genç yıldızı kadrosuna kattı – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    genç yıldızı kadrosuna kattı

    Beşiktaş genç yıldızı kadrosuna kattı

    Transfer çalışmalarına devam eden uzun süredir görüşme halinde olduğu Gaziantepspor'un genç oyuncusu 'ı renklerine bağladı.

    Yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek olan Orkan, salı günü 'ın İspanya kampına katılacak.

    Doğup büyüdüğü Almanya'da Wolfsburg altyapısından yetişen Orkan, daha sonra Greuther Furth forması giydi.

    Son 3 sezondur Gaziantepspor'da oynayan 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 21 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:08
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