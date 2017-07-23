Beşiktaş genç yıldızı kadrosuna kattı
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş uzun süredir görüşme halinde olduğu Gaziantepspor'un genç oyuncusu Orkan Çınar'ı renklerine bağladı.
Yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek olan Orkan, salı günü Beşiktaş'ın İspanya kampına katılacak.
Doğup büyüdüğü Almanya'da Wolfsburg altyapısından yetişen Orkan, daha sonra Greuther Furth forması giydi.
Son 3 sezondur Gaziantepspor'da oynayan 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 21 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:08
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Ergün özür diledi
Toplam 10
Yorum
öğretici gerçek özür istifadır ! öyle kuru kuruya özür dilemek neymiş ?
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G.Saray’da tek başına!
Toplam 21
Yorum
baltayı iyice taşa vurdu geçen sene sov yapmaya kalkmayıp 4 tane stoper alsaydı avrupa 2. liglerinden serdar ve cavanda yerine başarılı olurdu ! bu seneki transferle
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G.Saray’da tek başına!
Toplam 21
Yorum
öğretici esas siz düşünmeye başlayın ! bundan bir tane daha bulamazsınız ! bu dursun bir giderse, bunun gibisi 100 senede gelmez !
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