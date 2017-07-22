 Zorlu maraton – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Zorlu maraton

    Zorlu maraton

    Yorucu Çin seferi sonrasında izne çıkan , yarın toplanp İspanya’nın yolunu tutacak ve 3 zorlu hazırlık maçı oynayacak.

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , Schalke 04 ile Çin'de yaptığı ve 3-2 kaybettiği hazırlık maçının ardından tatilde zorlu periyoda hazırlanıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in 3 gün izin verdiği futbolcular, yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak ve İspanya'nın Marbella şehrine gidip 3 zorlu maça çıkacak. Real Valladolid ile Marbella Stadı'nda 25 Temmuz Salı günü karşılaşacak olan siyah- beyazlılar, 27 Temmuz Perşembe günü de aynı statta Las Palmas ile mücadele edecek. Beşiktaş, 30 Temmuz Pazar günü Mirador Stadı'nda Real Betis'le oynayacağı maçla kampı tamamlayacak ve Türkiye'ye dönecek. 3 karşılaşma da 20.30'da başlayacak.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:47
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