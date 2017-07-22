Yorgunluğu tatilde atıyor

Beşiktaş'ın Çin seferi sonrası takım dinlenmeye çekilirken, Cenk Tosun soluğu deniz kenarında aldı.

Eşiyle birlikte tatile çıkan golcü forvet, sosyal medya hesabı instagram'dan bu fotoğrafı paylaşıp 'kalp' emojisi koydu. Taraftarlar, gönderiyi beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Öte yandan Schalke yenilgisinin önemli olmadığını dile getiren Cenk, "Eksiklerimizi göreceğimiz asıl yer İspanya olacak" diye konuştu.