 Süper Kupa 50 TL – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Süper Kupa 50 TL

    Süper Kupa 50 TL
    Lig şampiyonu Beşiktaş ile kupa şampiyonu Konya arasında 6 Ağustos Pazar günü Samsun'da oynanacak Turkcell Süper Kupa müsabakasının organizasyon toplantısı gerçekleştirildi. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada kuzey ve güney tribünleri (kale arkaları) 50 TL, maraton tribünleri (doğu ve batı) 100 lira olarak duyuruldu. Bilet satışının 25 Temmuz günü başlayacağı bildirildi.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:49
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper Kupa 50 TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.