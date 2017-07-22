Süper Kupa 50 TL

Lig şampiyonu Beşiktaş ile kupa şampiyonu Konya arasında 6 Ağustos Pazar günü Samsun'da oynanacak Turkcell Süper Kupa müsabakasının organizasyon toplantısı gerçekleştirildi. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada kuzey ve güney tribünleri (kale arkaları) 50 TL, maraton tribünleri (doğu ve batı) 100 lira olarak duyuruldu. Bilet satışının 25 Temmuz günü başlayacağı bildirildi.