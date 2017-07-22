 Stat resmen ‘Park’ oldu – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Stat resmen ‘Park’ oldu

    Stat resmen ‘Park’ oldu

    'ın stadında tabelalar değişti; "Vodafone Arena", "" oldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " 'Arena' isimlerini stadyumlardan kaldıracağız" açıklamasının ardından adı değiştirilen "Vodafone Arena" stadında ışıklı tabelalarda da isim değişikliğine gidildi. Stadın çevresindeki tabelalardaki "arena" yazıları sökülerek yerine '' tabelaları yerleştirildi.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:48
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