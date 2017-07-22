Konfederasyonlar Kupası nedeniyle tatil yapan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızları Ricardo Quaresma ve Pepe'nin pazartesi günü İspanya kampına katılması bekleniyor.

Beşiktaşlı taraftarların bu sene çok şey beklediği Ricardo Quaresma ve Pepe Portekiz Milli Takımı ile Konfederasyon Kupası'nda bilindiği üzere 3. olmuştu.