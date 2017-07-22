Pepe ve Q7 ne zaman kampa katılacak?
Beşiktaş’ın Portekizlileri tatillerinin ardından takıma dönüyor.
Konfederasyonlar Kupası nedeniyle tatil yapan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızları Ricardo Quaresma ve Pepe'nin pazartesi günü İspanya kampına katılması bekleniyor.
Beşiktaşlı taraftarların bu sene çok şey beklediği Ricardo Quaresma ve Pepe Portekiz Milli Takımı ile Konfederasyon Kupası'nda bilindiği üzere 3. olmuştu.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:11
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Yorum
Gurbetcu Bu adamı göndersinler artik galatasaray la dalga geciyor yönetim artık uyanmalı daha neyi bekliyorlar Allah için
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Yorum
niye kiziyorsunuz bunu fenerbahce avrupa maclari icin yapiyor... psgnin yaptigi gibi, man citynin yaptigi gibi... yavurlarla neden basa bas mucadele olmasin?
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Satın Bende üstüme tudoru da bedava versin ler satın gitsinler :D
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