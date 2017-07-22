 Pepe ve Q7 ne zaman kampa katılacak? – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ve Q7 ne zaman kampa katılacak?

    <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> ve Q7 ne zaman kampa katılacak?

    Beşiktaş’ın Portekizlileri tatillerinin ardından takıma dönüyor.

    Konfederasyonlar Kupası nedeniyle tatil yapan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızları Ricardo ve 'nin pazartesi günü İspanya kampına katılması bekleniyor.

    Beşiktaşlı taraftarların bu sene çok şey beklediği Ricardo ve Portekiz Milli Takımı ile Konfederasyon Kupası'nda bilindiği üzere 3. olmuştu.

    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:11
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