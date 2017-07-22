Negredo’ya sıkı markaj
1 yıllık kiralık için anlaşan iki kulüp, Negredo’yu da ikna etmek üzere. İspanyol basını oyuncunun ücretini sadece Beşiktaş’ın karşılayabileceğini yazıyor. Taraftar ise sabırsız.
Beşiktaş'ın özellikle menajeri Gelu Rodriguez ile yakından temas kurduğu ileri sürüldü. İspanya ve İngiltere'den de teklifler alan Negredo konusunda Kara Kartal'ın 4 milyon euro gibi bir rakama bu transferi yakın zamanda bitireceği kaydedildi. İspanya'nın Sport gazetesi de Beşiktaş'ın Negredo ilgisine sayfasında yer verdi. Oyuncu ile Leeds United'ın da temas kurduğunu hatırlatan gazete, İspanyol forvetin yıllık ücretinin birçok takım için sıkıntı olacağını belirtip Valencia'da aldığı paranın sadece Beşiktaş tarafından karşılanabileceği yorumunu yaptı. Geçtiğimiz sezonu Middlesbrough'da kiralık olarak tamamlayan Negredo, İngiliz ekibinde haftalık 100 bin euro kazanıyordu.
'GEL ARTIK ZALIMIN OĞLU'
Öte yandan Beşiktaşlı taraftarların ilk olarak Pepe'nin transferinde başlatıp Diego Costa'da tavan yaptığı 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) çılgınlığı Negredo'ya da sıçradı! Siyah-beyazlılar, usta golcünün sosyal medyadaki fotoğraflarına "Gel artık zalımın oğlu", "Nerede kaldın gözüm gel artık" şeklinde ilginç yorumlar bıraktılar.
GİGNAC İÇİN DE TEYAKKUZDA
Beşiktaş, Negredo transferinin yatma ihtimaline karşı Gignac'la da arayı soğutmuyor. "Kulübümle anlaşın, ben Avrupa'da forma giymek isterim" diyen oyuncu için daha önce Tigres'e 4 milyon euro teklif eden siyah-beyazlıların diğer Meksika ekibiyle de dirsek temasını devam ettirdiği ve 5.5 milyon euro önerdiği ifade edildi.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:40
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Van Persie, F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
Toplam 21
Yorum
FENERLİ biz de verdik gitti :)
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2 maçlık dev sponsor!
Toplam 42
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gssssssss 3. sınıf oyuncularla 3. sınıf reklam cekılır.durum cok kotu
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Trabzonspor, Macar ekibini mağlup etti
Toplam 7
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HACI ZIYA KONYALI TS INCE AYAR CALISMALAR dan dolayi Muharrem Usta bundan 2 yil evvelki cizgisinden uzaklasti. Utanan adam yerine arsiz adam oldu.
Negredo’ya sıkı markaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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