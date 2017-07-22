 Negredo’ya sıkı markaj – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Negredo’ya sıkı markaj

    Negredo’ya sıkı markaj

    1 yıllık kiralık için anlaşan iki kulüp, Negredo’yu da ikna etmek üzere. İspanyol basını oyuncunun ücretini sadece ’ın karşılayabileceğini yazıyor. Taraftar ise sabırsız.

    Transfer sezonunun başladığı günden beri pek çok ismi listesine alıp temas kuran 'ta son golcü adayı Alvaro Negredo olmuştu. Siyah-beyazlılar, oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Valencia'ya teklifte bulunmuş, İspanyollardan da kabul görmüştüAlvaro Negred Son gelen haberlere göre Beşiktaş'ın 31 yaşındaki oyuncunun kiralanması konusunda Valencia cephesiyle kesin olarak el sıkıştığı belirtilirken, iki kulübün de son kararı verecek olan tecrübeli golcüyle ikna görüşmeleri yaptığı ifade edildi.

    Beşiktaş'ın özellikle menajeri Gelu Rodriguez ile yakından temas kurduğu ileri sürüldü. İspanya ve İngiltere'den de teklifler alan Negredo konusunda Kara Kartal'ın 4 milyon euro gibi bir rakama bu transferi yakın zamanda bitireceği kaydedildi. İspanya'nın Sport gazetesi de Beşiktaş'ın Negredo ilgisine sayfasında yer verdi. Oyuncu ile Leeds United'ın da temas kurduğunu hatırlatan gazete, İspanyol forvetin yıllık ücretinin birçok takım için sıkıntı olacağını belirtip Valencia'da aldığı paranın sadece Beşiktaş tarafından karşılanabileceği yorumunu yaptı. Geçtiğimiz sezonu Middlesbrough'da kiralık olarak tamamlayan Negredo, İngiliz ekibinde haftalık 100 bin euro kazanıyordu.

    'GEL ARTIK ZALIMIN OĞLU'
    Öte yandan Beşiktaşlı taraftarların ilk olarak Pepe'nin transferinde başlatıp Diego Costa'da tavan yaptığı 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) çılgınlığı Negredo'ya da sıçradı! Siyah-beyazlılar, usta golcünün sosyal medyadaki fotoğraflarına "Gel artık zalımın oğlu", "Nerede kaldın gözüm gel artık" şeklinde ilginç yorumlar bıraktılar.

    GİGNAC İÇİN DE TEYAKKUZDA
    Beşiktaş, Negredo transferinin yatma ihtimaline karşı Gignac'la da arayı soğutmuyor. "Kulübümle anlaşın, ben Avrupa'da forma giymek isterim" diyen oyuncu için daha önce Tigres'e 4 milyon euro teklif eden siyah-beyazlıların diğer Meksika ekibiyle de dirsek temasını devam ettirdiği ve 5.5 milyon euro önerdiği ifade edildi.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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