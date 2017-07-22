 Mangala için ‘bekle-bitir’ taktiği – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Mangala için ‘bekle-bitir’ taktiği

    Mangala için ‘bekle-bitir’ taktiği

    Marcelo'nun yerini doldurmak için alternatif isimler üzerinde duran Beşiktaş yönetimi, bir süredir görüşme halinde olduğu konusunda beklemeye geçti.

    Geçen sezonu Valencia'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki stoper için kulübü Manchester City'ye teklifini yapan siyah-beyazlılar, oyuncu ile ilgilenen diğer takımların önerdiği rakamları takip ediyor. Gerekirse transfer döneminin son günlerine kadar sessiz kalma kararı alan Beşiktaşlı idareciler, geçen sezon Aboubakar ve Talisca'da olduğu gibi Fransız savunmacıya sürpriz bir imza attırabilir. Kartal'ın 1 yıllığına kiralamak istediği 'nın piyasa değeri 15 milyon euro civarında.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mangala için ‘bekle-bitir’ taktiği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.