 Kaderi rakiplere bağlı – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Kaderi rakiplere bağlı

    Kaderi rakiplere bağlı

    ’ne 4. torbadan katılacak olan siyah-beyazlı takım, 6 rakibinden 2’sinin ön elemelerde takılması halinde 3. torbaya yükselecek.

    2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlamasının ardından üst üste 2. kez Şampiyonlar Ligi vizesi alan Beşiktaş, bir yandan transferle uğraşırken, diğer taraftan da Devler Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakiplerinin durumunu takip ediyor. Kuraya büyük bir olasılıkla 4. torbadan katılacak olan siyah-beyazlıların 3. torbaya yükselme ihtimali ise ön eleme maçlarına bağlı. 'tan daha yüksek puana sahip 6 takımdan Celtic, Liverpool, Napoli, Ajax, Dinamo Kiev, Olympiakos ön eleme maçlarında Devler'in arasına kalmaya çalışacak.

    KURA 24 AĞUSTOS'TA
    Bu ekiplerden en az 2'sinin elenmesi durumunda ise temsilcimiz 3. torbada yer alacak. Napoli ve Liverpool ön eleme play-off turunu Dinamo Kiev, Ajax ve Olypiakos 3. ön eleme turunu geçerlerse gruplara kalacaklar. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ise 24 Ağustos'ta Nyon'da yapılacak.



    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:03
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