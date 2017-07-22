Kaderi rakiplere bağlı
UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 4. torbadan katılacak olan siyah-beyazlı takım, 6 rakibinden 2’sinin ön elemelerde takılması halinde 3. torbaya yükselecek.
KURA 24 AĞUSTOS'TA
Bu ekiplerden en az 2'sinin elenmesi durumunda ise temsilcimiz 3. torbada yer alacak. Napoli ve Liverpool ön eleme play-off turunu Dinamo Kiev, Ajax ve Olypiakos 3. ön eleme turunu geçerlerse gruplara kalacaklar. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ise 24 Ağustos'ta Nyon'da yapılacak.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:03
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Van Persie, F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
Toplam 21
Yorum
FENERLİ biz de verdik gitti :)
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2 maçlık dev sponsor!
Toplam 42
Yorum
gssssssss 3. sınıf oyuncularla 3. sınıf reklam cekılır.durum cok kotu
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Trabzonspor, Macar ekibini mağlup etti
Toplam 7
Yorum
HACI ZIYA KONYALI TS INCE AYAR CALISMALAR dan dolayi Muharrem Usta bundan 2 yil evvelki cizgisinden uzaklasti. Utanan adam yerine arsiz adam oldu.
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