 İspanya kampı yarın başlıyor – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İspanya kampı yarın başlıyor

    İspanya kampı yarın başlıyor

    Uzun yıllardır Almanya, Avusturya, Hollanda ve İsviçre gibi ülkelerde kamp yapan Beşiktaş bu geleneğini 2. kez yıkıyor.

    Tarihinde ilk defa Çin'e giden Siyah Beyazlılar maç kampını da bu dört ülke yerine İspanya'da yapacak. 2009 şampiyonluğundan sonra da İspanya'da maç kampı yapan Beşiktaş, o tarihte Huelva ve Sevilla kentinde yapılan Barış Kupası'na katılmıştı. 8 yıl aradan sonra ikinci kez İspanya'da kamp yapacak olan Kara Kartalların yolculuğu yarın başlayacak.

    İlk 16 gün İstanbul'da çalışan Siyah Beyazlılar bu etabın tek hazırlık maçını Nezat Demir Tesisleri'nde Fortuna Sittard ile yapmış ve 3-3 berabere kalmıştı. Sonrasında ikinci hazırlık maçını Schalke 04 ile Çin'de oynayan Beşiktaş sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

    Çin dönüşü 3 gündür izin yapan futbolcular yarın sabah tesislerde toplanacak ve ardından İspanya'ya hareket edecek. İspanya'nın Marbella şehrinde 8 gün sürecek bir kamp yapacak olan Beşiktaş, bu süre zarfında 3 tane hazırlık maçı oynayacak. Portekiz Milli Takımı ile Konfederasyon Kupası'nın sonuna kadar turnuvada olduğu için ekstra izinli olan Quaresma ve yeni transfer Pepe kampa İspanya'da katılacak.

    Siyah Beyazlıların İspanya'da oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının programı şu şekilde:

    25 Temmuz Salı
    TSİ 21.00 Beşiktaş - Real Valladolid
    Marbella Stadı
    27 Temmuz Perşembe
    TSİ 21.00 Beşiktaş - Las Palmas
    Marbella Stadı
    30 Temmuz Pazar
    TSİ 21.00 Beşiktaş - Real Betis
    Mirador Stadı

    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İspanya kampı yarın başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.