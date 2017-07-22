İspanya kampı yarın başlıyor
Uzun yıllardır Almanya, Avusturya, Hollanda ve İsviçre gibi ülkelerde kamp yapan Beşiktaş bu geleneğini 2. kez yıkıyor.
Tarihinde ilk defa Çin'e giden Siyah Beyazlılar maç kampını da bu dört ülke yerine İspanya'da yapacak. 2009 şampiyonluğundan sonra da İspanya'da maç kampı yapan Beşiktaş, o tarihte Huelva ve Sevilla kentinde yapılan Barış Kupası'na katılmıştı. 8 yıl aradan sonra ikinci kez İspanya'da kamp yapacak olan Kara Kartalların yolculuğu yarın başlayacak.
İlk 16 gün İstanbul'da çalışan Siyah Beyazlılar bu etabın tek hazırlık maçını Nezat Demir Tesisleri'nde Fortuna Sittard ile yapmış ve 3-3 berabere kalmıştı. Sonrasında ikinci hazırlık maçını Schalke 04 ile Çin'de oynayan Beşiktaş sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.
Çin dönüşü 3 gündür izin yapan futbolcular yarın sabah tesislerde toplanacak ve ardından İspanya'ya hareket edecek. İspanya'nın Marbella şehrinde 8 gün sürecek bir kamp yapacak olan Beşiktaş, bu süre zarfında 3 tane hazırlık maçı oynayacak. Portekiz Milli Takımı ile Konfederasyon Kupası'nın sonuna kadar turnuvada olduğu için ekstra izinli olan Quaresma ve yeni transfer Pepe kampa İspanya'da katılacak.
Siyah Beyazlıların İspanya'da oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının programı şu şekilde:
25 Temmuz Salı
TSİ 21.00 Beşiktaş - Real Valladolid
Marbella Stadı
27 Temmuz Perşembe
TSİ 21.00 Beşiktaş - Las Palmas
Marbella Stadı
30 Temmuz Pazar
TSİ 21.00 Beşiktaş - Real Betis
Mirador Stadı
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:15
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Yusuf Erdoğan ayrılmayabilir
Toplam 8
Yorum
cihanfx verin bjk 1 yıl kiralık oynasın şenol hocayla takılsın futbolu gelişir hiç olmazsa
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Strinic tamam!
Toplam 3
Yorum
sedat yani iyi o kadarda değil ama
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Negredo’ya sıkı markaj
Toplam 7
Yorum
BJK LI BG DEN BERBATOV ALIN GOLCU HEM MAC BASI ODENIR HEM DE SERBEST
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