İspanya kampı yarın başlıyor

Tarihinde ilk defa Çin'e giden Siyah Beyazlılar maç kampını da bu dört ülke yerine İspanya'da yapacak. 2009 şampiyonluğundan sonra da İspanya'da maç kampı yapan Beşiktaş, o tarihte Huelva ve Sevilla kentinde yapılan Barış Kupası'na katılmıştı. 8 yıl aradan sonra ikinci kez İspanya'da kamp yapacak olan Kara Kartalların yolculuğu yarın başlayacak.



İlk 16 gün İstanbul'da çalışan Siyah Beyazlılar bu etabın tek hazırlık maçını Nezat Demir Tesisleri'nde Fortuna Sittard ile yapmış ve 3-3 berabere kalmıştı. Sonrasında ikinci hazırlık maçını Schalke 04 ile Çin'de oynayan Beşiktaş sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.



Çin dönüşü 3 gündür izin yapan futbolcular yarın sabah tesislerde toplanacak ve ardından İspanya'ya hareket edecek. İspanya'nın Marbella şehrinde 8 gün sürecek bir kamp yapacak olan Beşiktaş, bu süre zarfında 3 tane hazırlık maçı oynayacak. Portekiz Milli Takımı ile Konfederasyon Kupası'nın sonuna kadar turnuvada olduğu için ekstra izinli olan Quaresma ve yeni transfer Pepe kampa İspanya'da katılacak.



Siyah Beyazlıların İspanya'da oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının programı şu şekilde:



25 Temmuz Salı

TSİ 21.00 Beşiktaş - Real Valladolid

Marbella Stadı

27 Temmuz Perşembe

TSİ 21.00 Beşiktaş - Las Palmas

Marbella Stadı

30 Temmuz Pazar

TSİ 21.00 Beşiktaş - Real Betis

Mirador Stadı