 ''Evet temastayız'' – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ''Evet temastayız''

    ''Evet temastayız''

    Brezilyalı futbolcu ’nun menajeri, ’ın sambacı ile ilgilendiğini bildirip, “Transfer yakın zamanda bitebilir” dedi.

    'ın gündeminde olduğu iddia edilen Sport Recife'li futbolcu Filho'nun menajerinden transferle ilgili açıklama geldi. Adauto Nazaro, siyah-beyazlıların 30 yaşındaki sol kanat oyuncusuna ilgisini doğrulayarak "Beşiktaş yönetimi ile görüşme halindeyiz. Birkaç gün içinde imzalar atılabilir. Bence bu transfer olacak" ifadesini kullandı. Nazaro, oyuncunun kontratının sezon sonunda biteceği için sambacının uygun bir rakama gelebileceğini sözlerine eklerken, Türkiye Süper Ligi'nden bir takımın daha Osvaldo ile ilgilendiğini bildirdi. Sağ kanatta ta görev yapabilen futbolcu, kulüp kariyerinde 226 maçta forma giyerken 23 gol, 40 asistlik performans sergiledi.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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