 Devre arasında Dubai yolcusu – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Devre arasında Dubai yolcusu

    Devre arasında Dubai yolcusu
    'ı dünya kulübü yapmak için çalışmalarını sürdüren başkan , devre arasında kamp yapılacak yeri de belirledi. Başkanın ara dönemde takımı bu kez Dubai'ye götürmeyi planladığı bildirildi. 100 milyon taraftar hedefi olan Orman'ın burada da çeşitli temaslarda bulunacağı gelen haberler arasında.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:56
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