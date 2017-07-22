 ''Burası benim ailem'' – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ''Burası benim ailem''

    ''Burası benim ailem''

    Transferi rafa kalkan için iddialar bitmiyor.

    İtalyan TuttoSport, Torino'nun Senegalli için Fiorenina'ya teklif sunduğunu belirtip, bu transferde Beşiktaş ile çekişeceğini ileri sürdü. Bu arada , Fiorentina'da kalma niyetini şu sözlerle açıkladı: "Burası benim ailem. Kesinlikle Fiorentina'da devam edeceğim."
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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