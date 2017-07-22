Beşiktaş'tan yalanlama
Beşiktaş Kulübü, bir gazetede yer alan transfer haberini yalanladı.
Siyah Beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:
Bugün basında yer alan; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in ön libero alınması talebinde bulunduğu, Yönetimimizin ise bunu reddettiği ve Gökhan İnler'in daha yeni ayrıldığını hatırlattığı şeklinde yer alan haberler gerçekleri yansıtmamaktadır.
Kulübümüzde transfer çalışmaları Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve Teknik Direktörümüz arasında uyumlu bir ortamda sürdürülmektedir.
Haberde yer alan ifadelerin asılsız olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:14
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 2
Yorum
faruk bu işler hayal satıp laf üretmekle olmuyor sayın başkan
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 2
Yorum
furkan ts usta yönetimi de dahil iyi yönetilmediği için sıradan bir takım haline geldi herkes bunu kabullenirse belki yarınlarını kurtarabilir
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Fırtına ısınıyor
Toplam 4
Yorum
İzzet Keleş Lig için ölçü değil her gün İstanbul'a uçak indiren GS ilk kez duyduğumuz bir takıma hazırlık maçı değil avrupa kupası maçında elendi.
Beşiktaş'tan yalanlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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