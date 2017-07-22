 Beşiktaş'tan yalanlama – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'tan yalanlama

    Beşiktaş'tan yalanlama

    Beşiktaş Kulübü, bir gazetede yer alan transfer haberini yalanladı.

    Beşiktaş Kulübü, bir gazetede yer alan transfer haberiyle alakalı açıklama yaptı.

    Siyah Beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

    Bugün basında yer alan; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in ön libero alınması talebinde bulunduğu, Yönetimimizin ise bunu reddettiği ve Gökhan İnler'in daha yeni ayrıldığını hatırlattığı şeklinde yer alan haberler gerçekleri yansıtmamaktadır.

    Kulübümüzde transfer çalışmaları Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve Teknik Direktörümüz arasında uyumlu bir ortamda sürdürülmektedir.

    Haberde yer alan ifadelerin asılsız olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:14
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