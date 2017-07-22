Beşiktaş'ta Yusuf Tunaoğlu anıldı
Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Yusuf Tunaoğlu, vefatının 17. yılında kabri başında anıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tunaoğlu'nun Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın çiçek gönderdiği belirtildi.
Tunaoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde dualar okunduğu ifade edildi.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:47
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İbanez Göztepe’ye
Toplam 2
Yorum
saka bu adamı alan başkan ve hoca verdiğiniz zararı kim karşılayacak..haliniz ortada.yaptığınız buysa yapacağınız daha iyi olamaz.vah kulübüm vah
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Ya Luce ya Terim!
Toplam 66
Yorum
fb li genç hocaar birşey yapamaz dursunun gitmesi lazım
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''Kafası kesik tavuk gibiydi''
Toplam 3
Yorum
Hamit Dursunbeyi semiyorum Mustafa Cengiz, bey baskan olacagina binkere dursunbey kalsin sizin kavga etmediniz kimse kalmaz sportda aziz gecersin
Beşiktaş'ta Yusuf Tunaoğlu anıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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