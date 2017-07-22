 Beşiktaş'ta Yusuf Tunaoğlu anıldı – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'ta Yusuf Tunaoğlu anıldı

    Beşiktaş'ta Yusuf Tunaoğlu anıldı

    Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Yusuf Tunaoğlu, vefatının 17. yılında kabri başında anıldı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tunaoğlu'nun Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın çiçek gönderdiği belirtildi.

    Tunaoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde dualar okunduğu ifade edildi.

    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:47
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