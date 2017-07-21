Resmen açıklandı
Beşiktaş Sompo Japan, Ryan Boatright ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.
Can Maxim Mutaf ve Samet Geyik'i transfer eden Beşiktaş Sompo Japan, transferde durmak bilmiyor. Beşiktaş Sompo Japan, son olarak ABD'li oyun kurucu Ryan Boatright'ı kadrosuna kattı
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hırvatistan ekibi Cedevita forması giyen 25 yaşındaki basketbolcuyla bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kariyerinde Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets forması da giyen Boatright, geçen sezon Cedevita ile Hırvatistan Ligi'nde 9 maçta 15,7 sayı, 3,8 asist ve 2,6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
ABD'li basketbolcu, ULEB Avrupa Kupası'nda 7 maçta ortalama 17,7 sayı, 4 asist ve 3,1 ribauntlık performans sergiledi. Adriyatik Ligi'nde ise 19 maçta parkede yer alan Boatright, 16,2 sayı, 3,4 asist ve 2 ribauntluk ortalama tutturdu.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:27
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Çalık’tan büyük hata
Toplam 10
Yorum
Aslan ASLA GALATASARAY TOPCUSU OLAMAZ PAF TAKIMINA YOLLAYIN YERINE KORAY GÜNTERI OYNATIN ARTIK SERDARDA BIZIM FORMAMIZI TASIYAMAZ
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Galatasaray, Avrupa'da "dibe vurdu"
Toplam 4
Yorum
MRDMR yazik oldu ama gs gs ise tekrar ayaga kalkar
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Sözleşmeyi imzaladı, çubuklu formayla poz verdi
Toplam 13
Yorum
emir adaamsın ulann adammmmm
Resmen açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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