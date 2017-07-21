 Resmen açıklandı – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Resmen açıklandı

    Resmen açıklandı

    Beşiktaş Sompo Japan, Ryan Boatright ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

    Can Maxim Mutaf ve Samet Geyik'i transfer eden Beşiktaş Sompo Japan, transferde durmak bilmiyor. Beşiktaş Sompo Japan, son olarak ABD'li oyun kurucu Ryan Boatright'ı kadrosuna kattı

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hırvatistan ekibi Cedevita forması giyen 25 yaşındaki basketbolcuyla bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Kariyerinde Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets forması da giyen Boatright, geçen sezon Cedevita ile Hırvatistan Ligi'nde 9 maçta 15,7 sayı, 3,8 asist ve 2,6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

    ABD'li basketbolcu, ULEB Avrupa Kupası'nda 7 maçta ortalama 17,7 sayı, 4 asist ve 3,1 ribauntlık performans sergiledi. Adriyatik Ligi'nde ise 19 maçta parkede yer alan Boatright, 16,2 sayı, 3,4 asist ve 2 ribauntluk ortalama tutturdu.

    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:27
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