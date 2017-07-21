 Mina için teklif yaptı – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    için teklif yaptı

    Mina için teklif yaptı
    Marcelo'yu Lyon'a gönderen Beşiktaş'ta stoper transferi birinci öncelik olmasa da çalışmalar sürüyor. Arjantin'in La Nacion gazetesi, siyah-beyazlıların için kulübü River Plate yönetimine 2 milyon dolar teklifte bulunduğunu yazdı.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:26
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