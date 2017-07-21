 Maraton başlıyor – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Maraton başlıyor

    Maraton başlıyor

    Çin seyahatini tamamlayarak İstanbul’a dönen Beşiktaş, pazar günü İspanya’nın yolunu tutacak ve 3 zorlu hazırlık maçı oynayacak

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Schalke 04 ile Çin'de yaptığı ve 3-2 kaybettiği hazırlık maçının ardından İstanbul'a geldi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in 3 gün izin verdiği futbolcular, Pazar günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak ve aynı gün İspanya'nın Marbella şehrine gidecek ve 3 zorlu maça çıkacak. Real Valladolid ile Marbella Stadı'nda 25 Temmuz Salı günü karşılaşacak olan siyahbeyazlılar, 27 Temmuz Perşembe günü de aynı statta Las Palmas ile mücadele edecek. Beşiktaş, 30 Temmuz Pazar günü Mirador Stadı'nda Real Betis'le oynayacağı maçla kampı tamamlayacak ve Türkiye'ye dönecek. 3 karşılaşma da 20.30'da başlayacak.

    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:11
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