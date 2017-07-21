Guardian’a manşet oldu
Beşiktaş'ın 'açılım projesi' etkilerini göstermeye başladı...
100 MİLYON TARAFTAR
İngiliz gazetesine konuşan Orman, röportajında, "Chelsea tıpkı Beşiktaş'taki Ortaköy semti gibi bir yer. Ama onların dünyada 300 milyon taraftarı var. Bizim neden olmasın. Beşiktaş'ta dünyaca bilinen bir marka ve şu an için bizim 30 milyon taraftarımız var. Amacımız bu sayıyı 100 milyona çıkarmak" dedi.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:22
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Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
Toplam 20
Yorum
TAKIMIN ADI ÖSTERSOKTUGESEYE HAHAHAHAH BAK ADINI BİLE SÖYLEYEMİYORUM ÖSTERSOKTUGESEYE :)
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Carole'ye büyük tepki!
Toplam 10
Yorum
SENİ GS'YA GETİRENİN TAAA..!! SOL BEK YOK SAĞ BEK YOK SOL AÇIK YOK SAĞ AÇIK YOK ORTA SAHA YOK..!! EEE NE OLUCAKTI 2*0 DAN MAÇI KİM ÇEVİRECEKTİ !!!
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Tudor: "Bütün sorumluluğu alıyorum"
Toplam 26
Yorum
SENARYOLU FUTBOLUN KOKAN LEKELİSİ BETER OLUN DİYEN. SİZİN GİBİ BESLEME VE SENARYO FUTBOLUN ÜRÜNÜ OLMAKTAN DAHA İYİDİR BÖYLECE. KOKAN O LEKEYE HİÇ OLMAZSA GS BULAŞMAMIŞTIR
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