Guardian’a manşet oldu

Beşiktaş'ın 'açılım projesi' etkilerini göstermeye başladı...

Çin'e giderek Schalke 04 ile hazırlık maçı yapan Beşiktaş'ın seyahati İngiliz gazetesi The Guardian'a da konu oldu. Gazete manşete taşıdığı haberinde Çin açılımına dikkat çekerek, "Türkiye'nin Chelsea'si olacak" ifadesini kullandı. Beşiktaş'ın başarılarından söz eden Guardian, Başkan Fikret Orman'la da bir röportaj gerçekleştirdi. Orman, "Çin'e yapılan bu ziyaretler uzun bir dönemin parçası ve bu turlar tekrar yapılacak. Çin'in yanı sıra Malezya, Endonezya ve ABD için de bu turları düşünüyoruz" diye konuştu.



100 MİLYON TARAFTAR

İngiliz gazetesine konuşan Orman, röportajında, "Chelsea tıpkı Beşiktaş'taki Ortaköy semti gibi bir yer. Ama onların dünyada 300 milyon taraftarı var. Bizim neden olmasın. Beşiktaş'ta dünyaca bilinen bir marka ve şu an için bizim 30 milyon taraftarımız var. Amacımız bu sayıyı 100 milyona çıkarmak" dedi.