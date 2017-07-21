Golcü listesi genişliyor
Babacar ve Negredo’da yol alamayan siyah-beyazlı yönetim, iki futbolcuyu daha gündemine aldı. Özellikle Carrillo’nun Kartal’a yakın olduğu belirtiliyor.
Monaco ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Carrillo için girişimlerde bulunan Beşiktaş, başka talipleri de olan Arjantinli futbolcunun transferinde bir adım önde... Geçen sezon Ligue 1'de 8 gol atıp, 1 asist yapan 26 yaşındaki yıldıza, Fransız ekiplerinin de talip olduğu ancak Arjantinli futbolcunun, Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde katılacak olması nedeniyle sıcak baktığı belirtildi. Bu arada Beşiktaş'ın, Bony'nin kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giymesi konusunda da M. City'den fiyat istediği belirtiliyor.
BABACAR İSTEMEDİ
İtalyan TMW, Beşiktaşlı yöneticilerin Khouma Babacar'ı almak için Fiorentina'nın Moena'da kamp yaptığı yere kadar gittiğini yazdı. İtalyan ekibinin transfere sıcak bakmasına rağmen, Senegalli golcünün bu gelişmeye olumsuz bakması nedeniyle herhangi bir gelişme olmadığı iddia edildi.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:28
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Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
Toplam 20
Yorum
TAKIMIN ADI ÖSTERSOKTUGESEYE HAHAHAHAH BAK ADINI BİLE SÖYLEYEMİYORUM ÖSTERSOKTUGESEYE :)
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Carole'ye büyük tepki!
Toplam 10
Yorum
SENİ GS'YA GETİRENİN TAAA..!! SOL BEK YOK SAĞ BEK YOK SOL AÇIK YOK SAĞ AÇIK YOK ORTA SAHA YOK..!! EEE NE OLUCAKTI 2*0 DAN MAÇI KİM ÇEVİRECEKTİ !!!
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Tudor: "Bütün sorumluluğu alıyorum"
Toplam 26
Yorum
SENARYOLU FUTBOLUN KOKAN LEKELİSİ BETER OLUN DİYEN. SİZİN GİBİ BESLEME VE SENARYO FUTBOLUN ÜRÜNÜ OLMAKTAN DAHA İYİDİR BÖYLECE. KOKAN O LEKEYE HİÇ OLMAZSA GS BULAŞMAMIŞTIR
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