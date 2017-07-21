Golcü listesi genişliyor

Babacar ve Negredo’da yol alamayan siyah-beyazlı yönetim, iki futbolcuyu daha gündemine aldı. Özellikle Carrillo’nun Kartal’a yakın olduğu belirtiliyor.

Forvet transferinde Khouma Babacar zora girince Alvaro Negredo'ya yönelen Beşiktaş'ta liste genişliyor. Negredo için öncelikle kiralama formülünü düşünen Kartal, 31 yaşındaki İspanyol futbolcunun 6.5 milyon euroluk maaşı nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlılar bu yüzden Guido Carrillo ile Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmayı istediği Wilfried Bony'yi de gündemine aldı.



Monaco ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Carrillo için girişimlerde bulunan Beşiktaş, başka talipleri de olan Arjantinli futbolcunun transferinde bir adım önde... Geçen sezon Ligue 1'de 8 gol atıp, 1 asist yapan 26 yaşındaki yıldıza, Fransız ekiplerinin de talip olduğu ancak Arjantinli futbolcunun, Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde katılacak olması nedeniyle sıcak baktığı belirtildi. Bu arada Beşiktaş'ın, Bony'nin kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giymesi konusunda da M. City'den fiyat istediği belirtiliyor.



BABACAR İSTEMEDİ

İtalyan TMW, Beşiktaşlı yöneticilerin Khouma Babacar'ı almak için Fiorentina'nın Moena'da kamp yaptığı yere kadar gittiğini yazdı. İtalyan ekibinin transfere sıcak bakmasına rağmen, Senegalli golcünün bu gelişmeye olumsuz bakması nedeniyle herhangi bir gelişme olmadığı iddia edildi.

