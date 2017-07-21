 Beşiktaş, Yusuf Erdoğan'la anlaşamadı – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Beşiktaş, 'la anlaşamadı

    Beşiktaş, Yusuf Erdoğan'la anlaşamadı
    Trabzon, 'ın transferi konusunda Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerde anlaşamadı. Karadeniz ekibi, siyah-beyazlı kulübün yaptığı teklifleri yetersiz buldu. Bunun üzerine Ersun Yanal ile bir değerlendirme yapan Başkan Muharrem Usta, oyuncunun yeni bir teklif gelene kadar takımda kalmasına karar verdi.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:37
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