Beşiktaş, Valencia ile anlaşma sağladı
Beşiktaş, Aboubakar'da sonuç alamamasının ardından yıldız forvetin transferini bitirme aşamasına geldi
Vincent Aboubakar transferi için imkanlarını zorlayan Beşiktaş, görüşmelerin tıkanmasıyla birlikte başka önemli bir yıldıza yöneldi ve transfer bitme aşamasına geldi.
Beşiktaş, Valencia'nın forveti Alvaro Negredo'nun transferi için önemli bir aşama kaydetti. Siyah-beyazlı kulüp, İspanyol forvetin kiralanması konusunda Valencia ile anlaşma sağladı.
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaşlı yöneticiler, Negredo'nun 1 yıllığına kiralanması konusunda Valencia yöneticileri ile mutabakata vardı.
Beşiktaş'ın Negredo ile anlaşarak transferi kısa bir süre içinde sonuçlandırması bekleniyor.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:41
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Beşiktaş, Yusuf Erdoğan'la anlaşamadı
Toplam 26
Yorum
Overdosebjk Fiko başkanımın yerinde olsam Trabzona bir daha ucuza adam vermem!!!
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10’u kaybetti!
Toplam 47
Yorum
süper volkan şen ronaldo gibi kalır belhandanın yanında.. büyük ihtimal dalga geçiyosun.. sneijderi gönderip bunu alan ancak gs düşmanı olabilir
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Taraftar haklı
Toplam 89
Yorum
egeli fenerliyim ama içim öyle doluki güzelim kluplerimizi bu hale getirenler utansın o takıma iyi diyen hoca senin kapasite o kadar işte
Beşiktaş, Valencia ile anlaşma sağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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