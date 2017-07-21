Beşiktaş, Valencia ile anlaşma sağladı

Vincent Aboubakar transferi için imkanlarını zorlayan Beşiktaş, görüşmelerin tıkanmasıyla birlikte başka önemli bir yıldıza yöneldi ve transfer bitme aşamasına geldi.

Beşiktaş, Valencia'nın forveti Alvaro Negredo'nun transferi için önemli bir aşama kaydetti. Siyah-beyazlı kulüp, İspanyol forvetin kiralanması konusunda Valencia ile anlaşma sağladı.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaşlı yöneticiler, Negredo'nun 1 yıllığına kiralanması konusunda Valencia yöneticileri ile mutabakata vardı.

Beşiktaş'ın Negredo ile anlaşarak transferi kısa bir süre içinde sonuçlandırması bekleniyor.