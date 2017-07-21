 Beşiktaş, Valencia ile anlaşma sağladı – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    , Valencia ile anlaşma sağladı

    Beşiktaş, Valencia ile anlaşma sağladı

    , Aboubakar'da sonuç alamamasının ardından yıldız forvetin transferini bitirme aşamasına geldi

    Vincent Aboubakar transferi için imkanlarını zorlayan , görüşmelerin tıkanmasıyla birlikte başka önemli bir yıldıza yöneldi ve transfer bitme aşamasına geldi.

    Beşiktaş, Valencia'nın forveti Alvaro 'nun transferi için önemli bir aşama kaydetti. Siyah-beyazlı kulüp, İspanyol forvetin kiralanması konusunda Valencia ile anlaşma sağladı.

    TRT Spor'un haberine göre Beşiktaşlı yöneticiler, Negredo'nun 1 yıllığına kiralanması konusunda Valencia yöneticileri ile mutabakata vardı.

    Beşiktaş'ın Negredo ile anlaşarak transferi kısa bir süre içinde sonuçlandırması bekleniyor.

    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:41
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