"Arena" gitti, "Park" geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " 'Arena' isimlerini stadyumlardan kaldıracağız" açıklamasının ardından adı değiştirilen "Vodafone Arena" stadında ışıklı tabelalar da değiştirildi. Stadın çevresindeki tabelalardaki "arena" yazıları söküldü yerine"park" yazıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Arenalara karşıyım. Arenalarda neler yaptıklarını bilirsiniz değil mi? İnsanlar kimlere parçalatılırdı malum. Bakanlara talimatı verdim, Arena isimlerini statlardan kaldıracağız. Bizim dilimizde böyle bir şey yok. Açın bakın anlamına, böyle bir şey olamaz..." açıklamasında bulunmuştu.