"Arena" gitti, "Park" geldi
Beşiktaş'ın stadında tabelalar değişti; "Vodafone Arena" , "Vodafone Park" oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " 'Arena' isimlerini stadyumlardan kaldıracağız" açıklamasının ardından adı değiştirilen "Vodafone Arena" stadında ışıklı tabelalar da değiştirildi. Stadın çevresindeki tabelalardaki "arena" yazıları söküldü yerine"park" yazıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Arenalara karşıyım. Arenalarda neler yaptıklarını bilirsiniz değil mi? İnsanlar kimlere parçalatılırdı malum. Bakanlara talimatı verdim, Arena isimlerini statlardan kaldıracağız. Bizim dilimizde böyle bir şey yok. Açın bakın anlamına, böyle bir şey olamaz..." açıklamasında bulunmuştu.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:22
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''Daha iç içeyiz''
Toplam 1
Yorum
sami sen de habire mikrofonlara sarilmaya basladin, demek ki bir topcu fazla konusuyorsa bilin ki miadini da tamamladi, ayak yerine agiz konusuyo
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Emre Mor’a biz de talibiz
Toplam 44
Yorum
muratt olmuş da, nal toplamaktan , top peşinde deli dana gibi koşmaktan başka ne yapmış. bir beşiktaşlı olarak bu çocuk gelsin istemiyorum
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10’u kaybetti!
Toplam 9
Yorum
sami Fenere gelmesin diye cok yalvarmistim, simdi rahat nefes aldim
"Arena" gitti, "Park" geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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