 Vermaelen’de rakip Ajax – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’de rakip

    Vermaelen’de rakip Ajax
    Marcelo'nun Lyon'a satılmasıyla birlikte stoper transferi yeniden gündemde... Belçika basını, Beşiktaş'ın Pepe'ye eküri olarak Vermaelen'le ilgilendiğini yazdı. Soccernews'in haberinde, 31 yaşındaki stopere Ajax'ın da talip olduğu vurgulandı. Bonservisi Barcelona'da olan 31 yaşındaki geçen sezonu Roma'da kiralık geçirdi. Beşiktaş da bu oyuncuyu kiralık olarak düşünüyor.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vermaelen’de rakip Ajax haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.