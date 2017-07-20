 Oğuzhan darbe aldı – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Oğuzhan darbe aldı

    Oğuzhan darbe aldı
    Beşiktaş'ın attığı 2. golün ardından 'un sakatlandığına dikkati çeken Şenol Güneş, kenarda bekleyen Pedro Franco'yu kurallardan dolayı oyuna alamadığını aktardı. Güneş, "Kural öyleyse öyledir ama takımları eksik bırakmamak lazım. Futbolcu sağlığını tehlikeye atmamak lazım. O zaman niye su molası veriyorsun. Oğuzhan'a darbe geldi. Devam etmesi risk olabilirdi" dedi.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:17
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