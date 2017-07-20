 Lens için sıkı pazarlık – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Lens için sıkı pazarlık

    Lens için sıkı pazarlık
    Beşiktaş'ın için de temasları devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Hollandalı yıldız için Sunderland'e kiralama teklifinde bulunmuştu. Pazarlıkların olumlu yönde ilerlediği, Lens'in Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği ifade ediliyor.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:41
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