Kartal’a 19’luk golcü
Beşiktaş’ın RB Salzburg’un genç forveti Dimitri Oberlin’i gündemine aldığı iddia edildi. 19 yaşındaki Kamerun asıllı oyuncu geçen sezon 10 gol kaydetti.
NEGREDO İÇİN 11'E 4 ORAN
Valencialı Alvaro Negredo konusunda da girişimler sürüyor. İngiltere'nin Birmingham Mail gazetesi, 31 yaşındaki İspanyol golcü için transfer yarışında Wolverhampton ve West Bromwich'in önüne geçtiğini iddia etti. Açılan transfer bahislerinde Beşiktaş'ın Negredo'yu transferine ise 11/4 oran verildi.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
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Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
Yorum
yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
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Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
Yorum
Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
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