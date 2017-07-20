Kartal’a 19’luk golcü

Beşiktaş’ın RB Salzburg’un genç forveti Dimitri Oberlin’i gündemine aldığı iddia edildi. 19 yaşındaki Kamerun asıllı oyuncu geçen sezon 10 gol kaydetti.

Forvet transferinde adaylar çoğalıyor. Siyah-beyazlı takım için son iddia Avusturya'dan geldi. Yönetimin geçen sezon Avusturya Bundesliga'da 10 gol atarak dikkatleri çeken Red Bull Salzburg'un genç yıldızı Dimitri Oberlin'i gündemine aldığı ileri sürüldü. Kamerun asıllı olan İsviçre pasaportlu oyuncunun transfermarkt değeri 2 milyon 250 bin euro. Beşiktaş'ın Oberlin'in Türkiye temsilcisi ile temas kurduğu belirtildi. Stili ile Vincent Aboubakar'ı andıran Oberlin, İsviçre Milli Takımı'nın gelecekteki forvet adayları arasında gösteriliyor.



NEGREDO İÇİN 11'E 4 ORAN

Valencialı Alvaro Negredo konusunda da girişimler sürüyor. İngiltere'nin Birmingham Mail gazetesi, 31 yaşındaki İspanyol golcü için transfer yarışında Wolverhampton ve West Bromwich'in önüne geçtiğini iddia etti. Açılan transfer bahislerinde Beşiktaş'ın Negredo'yu transferine ise 11/4 oran verildi.