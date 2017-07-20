''Forvet kesin alacağız''
UEFA’nın 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezasının haksız olduğunu vurgulayan Beşiktaş Başkanı, “Büyük ihtimalle Avrupa’daki maçlara taraftar götürmeyeceğiz” derken, “Aboubakar defteri kapanmadı ama 1. tercihimiz değil” diye konuştu.
FORVET KESİN ALACAĞIZ
Orman, "Transferin bitmesine daha 50 gün var. Forvet alacağız. Aboubakar defteri kapandı diyemem. Açık mı, çok da açık durmuyor. Yarın sabah da açılabilir. Kesin de bir şey yok. Daha önce tutma niyetindeydik ama şu an sadece alternatiflerimizden bir tanesi. İlk tercihimiz değil" ifadelerini kullandı. Basketbolda Anadolu Efes'in birleşmeyi kabul etmediğini, tüm branşlarda 60 milyon liralık küçülmeye gideceklerini de vurgulayan Orman, başkanlık için bir dönem daha aday olabileceğini söyledi.
G.SARAY VE FENER DE ÇİN'E GELECEK
"2018 Türkiye-Çin senesi. Biz de Şangay'da ofis açacağız. Manchester United 2000'den beri burada. Çok fazla Çinli taraftarı var. Üstlerinde lisanslı formalar var. Milan, Bayern, Arsenal, Chelsea hepsi burada. Çin kulüpleri ile daha önemli işler yapacağız. F.Bahçe ve G.Saray da bunu yapacaktır. Taraftar sayımızı ve gelirlerimizi artırmalıyız."
ÜCRET ALANLAR KURALA UYACAKLAR!
"(Şenol Güneş'in 'Çin konusunda fikir ayrılıkları vardı' sözlerine yanıt) Beşiktaş senede 55 maç yapacak. Uzak seyahatlere de gidilecek. Herkes bu tempoya alışmak zorunda. İstesek biz de tatile gidebiliriz. Bunları Beşiktaş için ücret almadan yapıyorum, ücret alanlar da bizim kurallarımıza uyacaklar."
SÜPER KUPA FİNALİ ŞANGAY'DA OYNANSIN
"Süper Kupa'yı Samsun'da oynayacağız. Keşke seneye Şangay'da oynansa. El Clasico, Miami'de oynanacaksa Süper Kupa neden oynanmasın? Keşke Çinliler, Türkiye'de kulüp alsalar. Bunu isterim."
KORKMASA DA SAYGI DUYUYOR
"Real Madrid, Beşiktaş'tan korkuyor, demedim. Rakipler tarafından Beşiktaş'ın saygı gördüğünü söyledim. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir kura çekeriz ve gruptan çıkarız. Sonrası Allah kerim."
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
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Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
Yorum
yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
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Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
Yorum
Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
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