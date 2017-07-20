 Emre Mor’a biz de talibiz – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    ’a biz de talibiz

    Emre Mor’a biz de talibiz
    Çin'de temaslarda bulunan başkan Fikret Orman'ın Borussia Dortmund'un menajeri Michael Zorc ile de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Orman'ın Zorc ile yaptığı görüşme sırasında Fenerbahçe'nin de talip olduğu konusunu açarak, "Eğer Emre'yi kadroda düşünmüyorsanız biz de talibiz" dediği iddia edildi. Dortmund, Emre Mor için kararını Asya kampından sonra verecek.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:44
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