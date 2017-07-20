 ''Defansla çok işimiz var'' – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    ''Defansla çok işimiz var''

    ''Defansla çok işimiz var''

    Teknik direktör , Schalke 04 karşısında aldıkları yenilgiyi savunma hatalarına bağladı.

    Tecrübeli çalıştırıcı, "Uzun bir seyahatin ardından maça çıktık. Saha koşullarından çok hava koşulları ve nemli hava tempoyu engelledi. Denk giden oyunda savunma anlayışından gereksiz pozisyonlar verdik. Skor futbol açısından ölçü değil ama savunma anlamında çok işimiz var. Üzerine çok şey koymamız gerekiyor" diye konuştu.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:45
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