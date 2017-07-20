 Costa sadece tatile gelebilir – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Costa sadece tatile gelebilir

    Costa sadece tatile gelebilir
    Başkanı Enrique Cerezo, Chelsea'li Diego Costa'yı transfer edecekleri yönündeki haberleri yalanladı. Cerezo, "Herkes biliyor ki bu yaz kadromuza oyuncu katamayacağız. Diego muhteşem bir oyuncu. Bir gün buraya dönecek. Ancak şu an sadece tatil için gelebilir" dedi. , Atletico'nun Diego'yu alması halinde transfer yasağı nedeniyle ocaka kadar oynatamayacağı için 6 aylığına kiralamayı planlıyordu.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:18
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