 Cenke hazır degil – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Cenke hazır degil

    Cenke hazır degil

    Çin’de karşılaştığı Schalke önünde üç farklı geriye düşen , Cenk Tosun’un golleriyle 3-2’yi bulsa da yenilgiden kurtulamadı. Cenk’in bir topu direkte patladı..

    , Çin'de Bundesliga temsilcisi ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti. Karşılaşmaya Tolga, Beck, Mitrovic, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Adriano ve Cenk 11'iyle başlayan siyah-beyazlılar, ilk bir saatlik bölümde tutuk bir oyun sergiledi. Schalke 04 bu süreçte daha atak görünürken, 42'de Amina Harit'in golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. Alman ekibi ikinci yarıda 57'de Hemmerich, 62'de Konoplyanka ile skoru 3-0'a getirdi. Bu dakikadan sonra Beşiktaş açıldı. 61'deki vuruşu direkten dönen Cenk Tosun, 68'de fileleri bularak farkı bire indirdi. 75'te bir kez daha sahneye çıkan Cenk takımını maça ortak etti ama 3-2 yenilmekten kurtaramadı. Beşiktaş, Oğuzhan sakatlanınca son dakikaları 10 kişi oynadı.

    SAVUNMA 'SOS' VERDİ
    Beşiktaş'ta savunma alarm verdi. Yeni transfer Pepe oynamazken, Marcelo'nun da Lyon'a satılması nedeniyle stoperde Mitrovic ile Tosic ikilisi görev yaptı. Bu ikili uyum sıkıntısı yaşarken, Schalke önde kurulan savunmayı sık sık aşarak, pozisyon buldu.

    CENK GOLLERE DEVAM
    Siyah-beyazlı takımın en iyisi Cenk Tosun'du. Golcü oyuncu 2 kez fileleri havalandırırken, 1 topu da direkten döndü. Geçen sezon Aboubakar ile birlikte takımın gol yükünü çeken tecrübeli futbolcu, yeni sezona da hazır olduğunu gösterdi.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cenke hazır degil haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.