Cenke hazır degil
Çin’de karşılaştığı Schalke önünde üç farklı geriye düşen Beşiktaş, Cenk Tosun’un golleriyle 3-2’yi bulsa da yenilgiden kurtulamadı. Cenk’in bir topu direkte patladı..
SAVUNMA 'SOS' VERDİ
Beşiktaş'ta savunma alarm verdi. Yeni transfer Pepe oynamazken, Marcelo'nun da Lyon'a satılması nedeniyle stoperde Mitrovic ile Tosic ikilisi görev yaptı. Bu ikili uyum sıkıntısı yaşarken, Schalke önde kurulan savunmayı sık sık aşarak, pozisyon buldu.
CENK GOLLERE DEVAM
Siyah-beyazlı takımın en iyisi Cenk Tosun'du. Golcü oyuncu 2 kez fileleri havalandırırken, 1 topu da direkten döndü. Geçen sezon Aboubakar ile birlikte takımın gol yükünü çeken tecrübeli futbolcu, yeni sezona da hazır olduğunu gösterdi.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:44
-
Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
-
Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
Yorum
yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
-
Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
Yorum
Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
Cenke hazır degil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.