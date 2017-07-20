 Betis maçı riskte – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Betis maçı riskte

    Betis maçı riskte
    Çin'den döndükten sonra İspanya seferine çıkacak olan Beşiktaş'ın buradaki hazırlık maçı programıyla ilgili olumsuz bir haber geldi. Siyah-beyazlı ekibin, ile oynamayı planladığı maçın karşılaşma için ayarlanan stadın fiziki şartlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle yerinin değişeceği ifade edildi. Uygun stat bulunmaması halinde maçın iptal edilebileceği iddia edildi.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:19
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