Beşiktaş'ta Vedat Okyar anıldı
Beşiktaş'ın eski milli futbolcularından Vedat Okyar, vefatının 8. yıl dönümünde Zincirlikuyu'daki kabri başında dualarla anıldı.
Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın çiçek gönderdiği anma törenine, Kulüp Koordinatörü Levent Çifter'in yanı sıra Okyar'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Öte yandan siyah-beyazlı kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Vedat Okyar'ı vefatının 8. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:41
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