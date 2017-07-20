 Beşiktaş'ta Vedat Okyar anıldı – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    'ta anıldı

    Beşiktaş'ta Vedat Okyar anıldı

    'ın eski milli futbolcularından , vefatının 8. yıl dönümünde Zincirlikuyu'daki kabri başında dualarla anıldı.

    Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın çiçek gönderdiği anma törenine, Kulüp Koordinatörü Levent Çifter'in yanı sıra Okyar'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

    Öte yandan siyah-beyazlı kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamada, "'ı vefatının 8. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.


    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:41
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