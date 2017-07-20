Beşiktaş transferi açıkladı

Türkiye Tahincioğlu Basketbol Ligi ekiplerinden'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı.

2017-2018 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, başarılı basketbolcu Can Maxim Mutaf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

26 yaşındaki basketbolcu son olarak Anadolu Efes'te forma giymişti.



Samet Geyik de Beşiktaş'ta

Beşiktaş Sompo Japan, en son Anadolu Efes'de forma giyen milli oyuncu Samet Geyik'i kadrosuna kattı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, son olarak Can Maxim Mutaf ile anlaştığı açıklamıştı. Siyah-beyazlılar, çalışmaları kapsamında bu kez milli oyuncu Samet Geyik ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Geyik ile 1+1 yılık sözleşme imzaladığı duyuruldu.



24 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'de forma giymişti. Başarılı oyuncu daha önce ise Bornova Belediyesi, TOFAŞ, Darüşşafaka Doğuş ve Pınar Karşıya'da mücadele etti. Efes ile 14 müsabakada görev Samet Geyik, 2.1 sayı ve 1.6 ribaund ortalamalarıyla oynadı.



Can Maxim Mutaf kimdir?

9 Ocak 1991 doğumlu olan Can Maxim Mutaf, 190 cm boyunda olup guard-forvet olarak görev almaktadır.

Kariyerine 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'de başlayan genç basketbolcu, 2010-2011 sezonu sonuna kadar burada forma giydi.

2011-2012 sezonunda kiralık olarak Mersin BŞB ile anlaşan Can Maxim burada 29 maçta; 7.2 sayı ve 2.3 sayı ortalamalarıyla süre aldı.

2012-2013 sezonuna Fenerbahçe'de başlayan basketbolcu, aynı sezonun ortasında İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka'ya transfer oldu. Pınar Karşıyaka forması altında 16 lig maçında görev alan Can Maxim Mutaf, 6.9 sayı, 2.2 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynadı.

2013-2014 sezonunda Trabzonspor ile anlaşan yetenekli basketbolcu burada 27 maça çıktı ve 6.6 sayı, 1.9 ribaund, 1.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

2014-2015 sezonunda Bandırma ekibi Banvit'e transfer olan Can Maxim Mutaf, 2016-2017 sezonu ortasında kadar burada görev aldı. Son sezonunda 11 maça çıkan basketbolcu; 8.7 sayı, 2.2 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarını yakaladı. Sezonun devamını Anadolu Efes formması altında geçiren başarılı basketbolcu burada 20 lig maçında görev aldı ve 5.1 sayı, 1.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Can Maxim Mutaf 2017-2018 sezonu başında Beşiktaş Sompo Japan Takımımız ile sözleşme imzaladı.