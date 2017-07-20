Beşiktaş, İspanya'ya gidiyor
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İspanya'da 3 hazırlık maçı yapacak.
Çin programını tamamlayan Beşiktaş, 11 saatlik uçak yolculuğunun ardından İstanbul'a döndü. İzne çıkan Siyah-beyazlılar, Pazar günü saat 10.00'da Ümraniye BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak ve sat 12.00'da uçakla İspanya'ya hareket edecek. Marbella şehrinde konaklayacak olan takım, İspanya'da 3 hazırlık karşılaşması oynayacak.
Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı şöyle:
25 TEMMUZ SALI
TSİ 20.30 Beşiktaş - Real Valladolid
Marbella Stadı
27 TEMMUZ PERŞEMBE
TSİ 20.30 Beşiktaş - Las Palmas
Marbella Stadı
30 TEMMUZ PAZAR
TSİ 20.30 Beşiktaş - Real Betis
Mirador Stadı
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:49
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Toplam 36
Yorum
ADALET HERKES İÇİN OLMALI VOLKAN,ARDA OLAYLARA ADLARI KARIŞINCA MİLLİ TAKIM KAPILARI KAPANIR...AMA HOCA OLAYLARA KARIŞIRSA ÖNEMLİ DEĞİL! LÜTFEN ADALET
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Toplam 8
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Buna kütüğe 1M euro teklif yapmazlar. Çöp
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F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
Toplam 10
Yorum
FBalpert Sağ bekte Şener, Dirar oynabilecek adamlar var tamam ihtiyacımızda var ama 10 numarada oynayacak adam bile yok, bide forvet malum.
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