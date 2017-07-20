Beşiktaş, İspanya'ya gidiyor

Çin programını tamamlayan Beşiktaş, 11 saatlik uçak yolculuğunun ardından İstanbul'a döndü. İzne çıkan Siyah-beyazlılar, Pazar günü saat 10.00'da Ümraniye BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak ve sat 12.00'da uçakla İspanya'ya hareket edecek. Marbella şehrinde konaklayacak olan takım, İspanya'da 3 hazırlık karşılaşması oynayacak.



Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı şöyle:



25 TEMMUZ SALI

TSİ 20.30 Beşiktaş - Real Valladolid

Marbella Stadı

27 TEMMUZ PERŞEMBE

TSİ 20.30 Beşiktaş - Las Palmas

Marbella Stadı

30 TEMMUZ PAZAR

TSİ 20.30 Beşiktaş - Real Betis

Mirador Stadı