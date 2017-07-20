 Beşiktaş, İspanya'ya gidiyor – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Beşiktaş, İspanya'ya gidiyor

    Beşiktaş, İspanya'ya gidiyor

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İspanya'da 3 hazırlık maçı yapacak.

    Çin programını tamamlayan Beşiktaş, 11 saatlik uçak yolculuğunun ardından İstanbul'a döndü. İzne çıkan Siyah-beyazlılar, Pazar günü saat 10.00'da Ümraniye BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak ve sat 12.00'da uçakla İspanya'ya hareket edecek. Marbella şehrinde konaklayacak olan takım, İspanya'da 3 hazırlık karşılaşması oynayacak.

    Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı şöyle:

    25 TEMMUZ SALI
    TSİ 20.30 Beşiktaş - Real Valladolid
    Marbella Stadı

    27 TEMMUZ PERŞEMBE
    TSİ 20.30 Beşiktaş - Las Palmas
    Marbella Stadı

    30 TEMMUZ PAZAR
    TSİ 20.30 Beşiktaş - Real Betis
    Mirador Stadı

    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:49
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