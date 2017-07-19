 Vida, Roma ile anlaştı iddiası – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    , Roma ile anlaştı iddiası

    Vida, Roma ile anlaştı iddiası
    Beşiktaş'ın uzun süre görüştüğü Dinamo Kiev'li stoper Domagoj 'nın Roma yolunda olduğu iddia edildi. Avrupa basınında, tecrübeli stoperin menajerinin Roma'da İtalyan ekibinin sportif direktörü Monchi ile buluştuğu ileri sürülürken, Hırvat menajerin Vida adına Roma'ya evet dediği belirtildi. İmzaların birkaç gün içinde atılabileceğinin altı çizildi.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:49
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