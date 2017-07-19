Şampiyon Çin’de

Schalke 04 ile oynayacağı hazırlık maçı için dün Çin'e ulaştı. Siyah-beyazlılar,saat süren yolculuğun ardından önce Guangzhou şehrine oradan da 3 saatlik karayoluyla Zhuhai kentine ulaştı. İzinli olan, Brezilya'dan geç dönenve İstanbul'da bireysel çalışanün yer almadığı kafileyi havaalanında taraftarlar karşıladı. Siyah-beyazlılar, futbolcularla bol bol fotoğraf çektirip imza aldı.Öte yandan Beşiktaş'ınmacerasında sıkıntılar da eksik olmadı. Takım iniş sonrası 1 saatkuyruğunda bekleyince yorgunluk arttı; sinirler gerildi. Teknik heyet ve futbolcular yüzlerce kişinin ardında sıraya girmek zorunda kaldı.çıkışta da otobüslere ulaşmak için 1 kilometrelik yolu yoğun bir nem altında yürüdü ve alandan 1.5 saatte ancak ayrılabildi. Beşiktaş böylece dün gece saat 01:00'de başladığı Çin seyahatindeyaklaşan bir yolculuktan sonra otele ulaştı.BeşiktaşAlman ekibiile bugün saat 15.00'te'da karşılaşacak. Mücadele'dan naklen yayınlanacak. Kara Kartal, maçtan sonra İstanbul'a dönecek ve 2 günlük iznin ardından pazar günü İspanya'ya gidecek.