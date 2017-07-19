Şampiyon Çin’de
Schalke maçı için Çin’e giden Beşiktaş’ı cefakar taraftarı yine yalnız bırakmadı. Ancak pasaport kuyruğu ve otobüs eziyeti kafileyi çileden çıkardı
Beşiktaş, Schalke 04 ile oynayacağı hazırlık maçı için dün Çin'e ulaştı. Siyah-beyazlılar, 11 saat süren yolculuğun ardından önce Guangzhou şehrine oradan da 3 saatlik karayoluyla Zhuhai kentine ulaştı. İzinli olan Pepe, Quaresma, Brezilya'dan geç dönen Talisca ve İstanbul'da bireysel çalışan Gökhan Gönül'ün yer almadığı kafileyi havaalanında taraftarlar karşıladı. Siyah-beyazlılar, futbolcularla bol bol fotoğraf çektirip imza aldı.
Öte yandan Beşiktaş'ın Çin macerasında sıkıntılar da eksik olmadı. Takım iniş sonrası 1 saat pasaport kuyruğunda bekleyince yorgunluk arttı; sinirler gerildi. Teknik heyet ve futbolcular yüzlerce kişinin ardında sıraya girmek zorunda kaldı. Kafile çıkışta da otobüslere ulaşmak için 1 kilometrelik yolu yoğun bir nem altında yürüdü ve alandan 1.5 saatte ancak ayrılabildi. Beşiktaş böylece dün gece saat 01:00'de başladığı Çin seyahatinde 18 saate yaklaşan bir yolculuktan sonra otele ulaştı.
Schalke sınavı saat 15.00'te
Beşiktaş, Alman ekibi Schalke ile bugün saat 15.00'te Zhuhai Sports Center'da karşılaşacak. Mücadele Smart Spor'dan naklen yayınlanacak. Kara Kartal, maçtan sonra İstanbul'a dönecek ve 2 günlük iznin ardından pazar günü İspanya'ya gidecek.
Öte yandan Beşiktaş'ın Çin macerasında sıkıntılar da eksik olmadı. Takım iniş sonrası 1 saat pasaport kuyruğunda bekleyince yorgunluk arttı; sinirler gerildi. Teknik heyet ve futbolcular yüzlerce kişinin ardında sıraya girmek zorunda kaldı. Kafile çıkışta da otobüslere ulaşmak için 1 kilometrelik yolu yoğun bir nem altında yürüdü ve alandan 1.5 saatte ancak ayrılabildi. Beşiktaş böylece dün gece saat 01:00'de başladığı Çin seyahatinde 18 saate yaklaşan bir yolculuktan sonra otele ulaştı.
Schalke sınavı saat 15.00'te
Beşiktaş, Alman ekibi Schalke ile bugün saat 15.00'te Zhuhai Sports Center'da karşılaşacak. Mücadele Smart Spor'dan naklen yayınlanacak. Kara Kartal, maçtan sonra İstanbul'a dönecek ve 2 günlük iznin ardından pazar günü İspanya'ya gidecek.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Yusuf artık Kartal gibi
Toplam 17
Yorum
Volkan Siz olcayı 200 bine alırken biz bişey dedik mi ?
-
Volkan Şen Galatasaray'da
Toplam 100
Yorum
idris sana yüzde yüz katılıyorum
-
Volkan Şen Galatasaray'da
Toplam 100
Yorum
Polat Bu adamı alacağınıza siz bence hasan şasi alın bu adamdan daha iyi oynamasa kulağımi keserim hemde bedeva.
Şampiyon Çin’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.