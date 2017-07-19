 Pierre Gignac transferi kapanmadı – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Pierre transferi kapanmadı

    Pierre Gignac transferi kapanmadı
    Beşiktaş, Pierre tranferinden de vazgeçmiş değil. Tigres ile bonservis bedelinde henüz anlaşamayan yönetim, Meksika ekibi ile iletişimini koparmadı. Fransız santrfor için bir kez daha teklif sunmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, Tigres cephesinden gelecek cevaba göre kararını verecek.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:50
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