 Orman’a yine kral karşılama – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Orman’a yine kral karşılama

    Orman’a yine kral karşılama
    Çin'de bulunan başkan , Sanghay şehrindeki temaslarını tamamlamasının ardından dün Guangzhou'ya geçti. Başkanı ilk gün olduğu gibi burada da Beşiktaşlı taraftarlar yalnız bırakmadı. Havaalanında pankartlarla karşılanan Beşiktaş'ın bir numarası, siyah- beyazlı futbolsevrelerle öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Orman’a yine kral karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.