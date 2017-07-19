Negredo için fırsat indirimi
Beşiktaş, oyuncunun 3.9 milyon euro'luk maliyetinden kaçmak isteyen İspanyollara 'Maaşının 3 milyon euro'sunu biz ödeyelim' teklifi yaptı. Valencia, başka talibi olmayan Negredo'yu kiralamaya sıcak bakıyor
28 milyona gelmişti
Geçen sezon Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough'da kiralık olarak forma giyen Negredo, çıktığı 39 maçta 10 gol, 5 asistlik performans gösterdi. Daha önce Rayo Vallecano, Real Madrid, Almeria, Sevilla ve Manchester City formaları giyen İspanyol oyuncu, 2015'te 28 milyon euro'ya Valencia'ya transfer olmuştu. Kulübü ile sözleşmesi 2019'da bitecek olan Negredo'nun şu anki piyasa değeri 7.5 milyon euro civarında. Middlesbrough'da haftalık 100 bin euro'ya oynayan Negredo, İngiliz ekibinde yaklaşık 3.8 milyon euro'yu cebe koymuştu.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:26
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Burak zirvesi
Toplam 31
Yorum
Taraftar Mavi Richarlison de Andrade ( Fluminense ) Santrafor sağ açık sol açık oynayabiliyor. Böyle oyuncuya talip olunmalı. Yaşı genç. Tam TS ye göre!
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 63
Yorum
serdar dursun özbek kafaya koydu rivadan gelen parayı bitirecek adamda haklı ünal aysaldan neyi eksik 1 milyar tlde özbek harcasın
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Fatih Terim, İstanbul’da
Toplam 28
Yorum
ömer te. Alın size milli takım futbol direktörü..
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