 Negredo için fırsat indirimi – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    için fırsat indirimi

    Negredo için fırsat indirimi

    Beşiktaş, oyuncunun 3.9 milyon euro'luk maliyetinden kaçmak isteyen İspanyollara 'Maaşının 3 milyon euro'sunu biz ödeyelim' teklifi yaptı. Valencia, başka talibi olmayan 'yu kiralamaya sıcak bakıyor

    Beşiktaş'ın, pek çok alternatif arasında gündemine gelen Alvaro Negredo'yu kiralamak için girişimlere başladığı iddia edilmişti. Bu gelişmeler üzerine siyah-beyazlıların 31 yaşındaki forvetin kulübü Valencia'ya yaptığı teklif konusunda da yeni gelişmeler ortaya çıktı. Buna göre Beşiktaşlı idarecilerin, 'nun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen İspanyol ekibine kiralama bedeli olmaksızın sadece oyuncunun maaşının bir kısmını ödemeyi teklif ettiği ileri sürüldü. Beşiktaş'ın Valencia'dan yılda 3.9 milyon euro kazanan Negredo'nun alacağının 3'ünü karşılayabileceğini bildirdiği, bunun üzerine İspanyol yetkililerden olumlu yanıt aldığı dile getirildi. Satın alma opsiyonuyla kiralanmak istenen tecrübeli golcü için bonservis bedeli olarak da 5.5 milyon euro'luk bir öneride bulunulduğu kaydedildi. Kulüpler arasında kesin anlaşma sağlanması halinde İspanyol futbolcu ile masaya oturacak olan yönetim, Negredo'yu 1 yıllığına kadrosuna katabilir.

    28 milyona gelmişti
    Geçen sezon Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough'da kiralık olarak forma giyen Negredo, çıktığı 39 maçta 10 gol, 5 asistlik performans gösterdi. Daha önce Rayo Vallecano, Real Madrid, Almeria, Sevilla ve Manchester City formaları giyen İspanyol oyuncu, 2015'te 28 milyon euro'ya Valencia'ya transfer olmuştu. Kulübü ile sözleşmesi 2019'da bitecek olan Negredo'nun şu anki piyasa değeri 7.5 milyon euro civarında. Middlesbrough'da haftalık 100 bin euro'ya oynayan Negredo, İngiliz ekibinde yaklaşık 3.8 milyon euro'yu cebe koymuştu.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:26
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