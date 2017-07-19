 ‘Mangala PSG ile el sıkıştı bile’ – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ‘Mangala PSG ile el sıkıştı bile’

    ‘Mangala PSG ile el sıkıştı bile’
    Adı sıkça Beşiktaş ile anılan 'nın PSG ile anlaştığı iddia edildi. Fransız basınından Foot Mercato, geçen sezonu Valencia'da kiralık geçiren 26 yaşındaki savunmacı için Beşiktaş'ın M. City'ye kiralama teklifinda bulunduğunu hatırlattı. Haberin devamında "İstanbul ekibi ve PSG, Pepe için de yarışmıştı. Ancak şimdi PSG, Mangala ile el sıkıştı bile" yorumu yapıldı.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:02
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