''Hava koşulları tempoyu engelledi''
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Almanya temsilcisi Schalke 04'e 3-2 mağlup oldukları maçta savunmada çok hata yaptıklarını söyledi.
Güneş, Zhuhai Sports Center'da oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hava koşullarına değinerek, "Saha koşullarından çok hava koşulları tempoyu engelledi. Denk giden oyunda savunma anlayışında gereksiz pozisyonlar verdik. Savunma anlamında çok işimiz var. Böyle temposu düşük bir maçta gol yememek gerekirdi. Yediğimiz gollerde eksiklerimiz olduğunu gördük." dedi.
Uzun bir seyahatin ardından hazırlık maçına çıktıklarını vurgulayan Güneş, "Nemli havada, sezon başı olmasına rağmen oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdi. Futbol adına ölçü değil, üzerine çok şey koymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Takımın attığı ikinci golün ardından Oğuzhan Özyakup'un sakatlandığına dikkati çeken Şenol Güneş, kenarda bekleyen Pedro Franco'yu kurallardan dolayı oyuna alamadığını aktararak, şunları kaydetti:
"Kural öyleyse öyledir ama takımları eksik bırakmamak lazım. Futbolcu sağlığını tehlikeye atmamak lazım. O zaman niye su molası veriyorsun. Oğuzhan'a darbe geldi. Devam etmesi risk olabilirdi. Uzun bir seyahat de var. O yüzden oyundan aldım."
Çinli futbolseverlerin maça ilgisine değinen Güneş, "Burada olmaları sevindirici. Son yıllarda futbolu daha çok ön plana çıkarmaya çalıştılar. Böyle bir havada iki yabancı takımı izlemek adına güzel. Futbola ilgileri var. Kendi ligleri oynanıyor, buna rağmen hazırlık maçına gelmeleri sevindirici." diyerek sözlerini tamamladı.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:34
-
Volkan Şen Galatasaray'da
Toplam 175
Yorum
konyalı gs delı olmamak elde degılhala bu yonetıme benzeyen kısılerden bu transfer yalandır dıye bı acıklama gelmedı.yalanlayında bu esek sakası bıtsın
-
"Edepsiz bir teklif aldım, gittim"
Toplam 1
Yorum
konyalı gs zerre ınandımmı hayır.fatıh terım kabadalık yapar ahkam keser mıllıyetcılık dersı verır sonunda madur olur..ben sahsen bu adama hıc ınanmam
-
Yıldırım’dan 19.07 kutlaması
Toplam 5
Yorum
ferit zaten kutlamadan başka yaptığın bişey yok volkan şenide gs aldı durbakalım ne olacak bu takımın sonu aziz beyyyy
''Hava koşulları tempoyu engelledi'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.