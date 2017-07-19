 ''Hava koşulları tempoyu engelledi'' – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''Hava koşulları tempoyu engelledi''

    ''Hava koşulları tempoyu engelledi''

    Teknik Direktörü , Almanya temsilcisi Schalke 04'e 3-2 mağlup oldukları maçta savunmada çok hata yaptıklarını söyledi.

    Güneş, Zhuhai Sports Center'da oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hava koşullarına değinerek, "Saha koşullarından çok hava koşulları tempoyu engelledi. Denk giden oyunda savunma anlayışında gereksiz pozisyonlar verdik. Savunma anlamında çok işimiz var. Böyle temposu düşük bir maçta gol yememek gerekirdi. Yediğimiz gollerde eksiklerimiz olduğunu gördük." dedi.

    Uzun bir seyahatin ardından hazırlık maçına çıktıklarını vurgulayan Güneş, "Nemli havada, sezon başı olmasına rağmen oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdi. Futbol adına ölçü değil, üzerine çok şey koymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    Takımın attığı ikinci golün ardından Oğuzhan Özyakup'un sakatlandığına dikkati çeken , kenarda bekleyen Pedro Franco'yu kurallardan dolayı oyuna alamadığını aktararak, şunları kaydetti:

    "Kural öyleyse öyledir ama takımları eksik bırakmamak lazım. Futbolcu sağlığını tehlikeye atmamak lazım. O zaman niye su molası veriyorsun. Oğuzhan'a darbe geldi. Devam etmesi risk olabilirdi. Uzun bir seyahat de var. O yüzden oyundan aldım."

    Çinli futbolseverlerin maça ilgisine değinen Güneş, "Burada olmaları sevindirici. Son yıllarda futbolu daha çok ön plana çıkarmaya çalıştılar. Böyle bir havada iki yabancı takımı izlemek adına güzel. Futbola ilgileri var. Kendi ligleri oynanıyor, buna rağmen hazırlık maçına gelmeleri sevindirici." diyerek sözlerini tamamladı.

    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Hava koşulları tempoyu engelledi'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.