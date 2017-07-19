Güneş, Zhuhai Sports Center'da oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hava koşullarına değinerek, "Saha koşullarından çok hava koşulları tempoyu engelledi. Denk giden oyunda savunma anlayışında gereksiz pozisyonlar verdik. Savunma anlamında çok işimiz var. Böyle temposu düşük bir maçta gol yememek gerekirdi. Yediğimiz gollerde eksiklerimiz olduğunu gördük." dedi.

Uzun bir seyahatin ardından hazırlık maçına çıktıklarını vurgulayan Güneş, "Nemli havada, sezon başı olmasına rağmen oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdi. Futbol adına ölçü değil, üzerine çok şey koymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Takımın attığı ikinci golün ardından Oğuzhan Özyakup'un sakatlandığına dikkati çeken Şenol Güneş, kenarda bekleyen Pedro Franco'yu kurallardan dolayı oyuna alamadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Kural öyleyse öyledir ama takımları eksik bırakmamak lazım. Futbolcu sağlığını tehlikeye atmamak lazım. O zaman niye su molası veriyorsun. Oğuzhan'a darbe geldi. Devam etmesi risk olabilirdi. Uzun bir seyahat de var. O yüzden oyundan aldım."

Çinli futbolseverlerin maça ilgisine değinen Güneş, "Burada olmaları sevindirici. Son yıllarda futbolu daha çok ön plana çıkarmaya çalıştılar. Böyle bir havada iki yabancı takımı izlemek adına güzel. Futbola ilgileri var. Kendi ligleri oynanıyor, buna rağmen hazırlık maçına gelmeleri sevindirici." diyerek sözlerini tamamladı.