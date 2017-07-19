 'Come to Beşiktaş' pazar günü satışta – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    '' pazar günü satışta

    'Come to Beşiktaş' pazar günü satışta
    Beşiktaşlı taraftarların, transfer edilmesini istediği futbolcuların sosyal medya hesaplarına yazdığı '' çılgınlığı artık tişörtlerde de yer alacak. Siyah-beyazlı kulüp, İngilizce olarak 'Beşiktaş'a gel' yazılı tişörtleri yeni sezon ürünü olarak satışa sunacak. Başkan Orman'ın da giyerek poz verdiği tişörtlerin Kartal Yuvası'nda 50 TL'den satışa çıkarılacağı bildirildi.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:58
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