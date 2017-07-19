 Beşiktaş’ın yeni adresi – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş’ın yeni adresi

    Beşiktaş’ın yeni adresi
    Başkan Fikret Orman tarafından açılan No:1903 BJK Akatlar Sosyal Tesisleri büyük beğeni toplarken tesisin hayata geçirilme sürecini anlatan mimar Feza Koca, "Tasarımı hayata geçirirken, Beşiktaş'ın ruhunu yansıtması en önemli kriterimdi" dedi. Koca, "Beşiktaş camiasının buluşma adresi olacak bir tesise sahip olmak için yola çıktık. Tesis gece-gündüz hizmet verebilecek farklı alanlar barındırıyor" dedi.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:59
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