Beşiktaş'a Çin yaramadı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Schalke 04 ile maç yapmak üzere Çin'e giden Beşiktaş Alman temsilcisine 3-2 mağlup oldu.



Siyah-beyazlı ekip, İlk yarıyı 42. dakikada Amine Harit'in ayağından yediği golle 1-0 geride kapattı. İki takım 2'nci yarıya oyuncu değişiklikleri yaparak başlarken, Alman temsilcisi 57'nci dakikada Hemmerich, 63'ncü dakikada Konoplyanka ile bulduğu gollerle skoru 3-0'a getirdi. Bu dakikadan sonra daha baskılı oynamaya başlayan Beşiktaş, 67 ve 75'nci dakikalarda Cenk Tosun ile bulduğu gollerle skoru 3-2 yaptı..Ancak son dakikalarda bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamayan Siyah-Beyazlılar, Alman temsilcisine karşı sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.



Beşiktaş, oynadığı bu maçın ardından özel uçakla İstanbul'a dönecek.



MAÇTAN DAKİKALAR

44. dakikada Wright'ın güzel ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Harit, kaleci Tolga Zengin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

45. dakikada Tolgay Arslan'ın, ceza alanı önünde plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Maçın ilk yarısı 1-0 Schalke 04'ün üstünlüğüyle tamamlandı.

57. dakikada Hemmerich, bir süre taşıdığı topu ceza yayı içinde yerden düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 2-0

61. dakikada ara pasta topla buluşan Cenk Tosun, ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

63. dakikada Schalke 04, ani geliştirdiği atakta farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Avdijaj, ceza alanı içinde topu Konoplyanka'ya bıraktı. Bu oyuncunun dokunduğu meşin yuvarlak, filelere gitti ve Almanya temsilcisi 3-0 öne geçti.

67. dakikada Oğuzhan Özyakup'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde kafalardan seken topu, arka direkte önünde bulan Cenk Tosun, düzgün bir vuruşla filelere bıraktı: 3-1

75. dakikada iyi paslaşan Beşiktaş'ta topla son olarak buluşan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı bir kez daha filelere göndererek farkı bire düşürdü: 3-2

Beşiktaş, Çin'deki hazırlık maçından 3-2 mağlup ayrıldı.



Stat: Zhuhai Sports Center

Hakemler: Li Haixin, Zhong Yong, Pan Mai (Çin)

Schalke 04: Fahrmann, McKennie (Dk. 46 Reese), Insua (Dk. 46 Burgstaller), Geis (Dk. 46 Hemmerich), Di Santo (Dk. 46 Konoplyanka), Stambouli (Dk. 66 Sam), Caligiuri (Dk. 46 Urchida), Coke (Dk. Tekpetey), Harit (Dk. 46 Avdijaj), Wright (Dk. 46 Naldo), Nastasic (Dk. 46 Bentaleb)

Beşiktaş: Tolga Zengin (Dk. 46 Fabricio), Beck, Mitrovic, Tosic (Dk. 74 Fatih Aksoy), Adriano (Dk. 61 Atınç Nukan), Hutchinson (Dk. 61 Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup, Babel (Dk. 74 Sedat Şahintürk), Tolgay Arslan (Dk. 74 Aras), Caner Erkin (Dk. 61 Mustafa Pektemek), Cenk Tosun

Goller: Dk. 44 Harit, Dk. 57 Hemmerich, Dk. 63 Konoplyanka (Schalke 04), Dk. 67 ve 75 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 48 Tolgay Arslan, Dk. 83 Fatih Aksoy (Beşiktaş)