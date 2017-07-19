Beşiktaş - Schalke 04 maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni sezon öncesi tüm hızıyla hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş Uzakdoğu'ya açıldı. Schalke ile yapacağı hazırlık maçı için Çin'e uçan Kartal, Almanya'nın köklü kulübü ile karşılaşacak. 11 saat süren yolculuğun ardından Guangzhou şehrine oradan da 3 saatlik karayoluyla Zhuhai kentine ulaşan kafileyi çok sayıda siyah beyazlı taraftar karşıladı.

ÖNEMLİ İSİMLER KAFİLEDE YOK

İzinli olan Pepe, Quaresma,Talisca ve İstanbul'da bireysel çalışan Gökhan Gönül kafilede yer almadı.

BEŞİKTAŞ-SCHALKE 04 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Alman ekibi Schalke ile bugün saat 15.00'te Zhuhai Sports Center'da karşılaşacak. Mücadele Smart Spor'dan naklen yayınlanacak. Kara Kartal, maçtan sonra İstanbul'a dönecek ve 2 günlük iznin ardından pazar günü İspanya'ya gidecek..